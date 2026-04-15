鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為50.34元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.56元，其中最高估值5.24元，最低估值1.83元，預估目標價為50.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.24(5.24)
|8.21
|7.41
|8.13
|最低值
|1.83(1.83)
|4.22
|3.84
|5.19
|平均值
|4.31(4.28)
|6.76
|5.79
|6.95
|中位數
|4.56(4.48)
|7.04
|5.61
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.83億
|53.70億
|45.24億
|44.87億
|最低值
|22.19億
|35.64億
|35.77億
|44.87億
|平均值
|29.21億
|42.38億
|39.24億
|44.87億
|中位數
|30.49億
|40.08億
|37.99億
|44.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.75
|-1.93
|0.55
|1.42
|2.50
|營業收入
|9.43億
|8.71億
|10.07億
|13.24億
|18.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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