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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為50.34元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.56元，其中最高估值5.24元，最低估值1.83元，預估目標價為50.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.24(5.24)8.217.418.13
最低值1.83(1.83)4.223.845.19
平均值4.31(4.28)6.765.796.95
中位數4.56(4.48)7.045.617.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.83億53.70億45.24億44.87億
最低值22.19億35.64億35.77億44.87億
平均值29.21億42.38億39.24億44.87億
中位數30.49億40.08億37.99億44.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.75-1.930.551.422.50
營業收入9.43億8.71億10.07億13.24億18.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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