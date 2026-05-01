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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為49.98元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.59元上修至4.7元，其中最高估值6.49元，最低估值2.05元，預估目標價為49.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.49(6.13)7.968.538.13
最低值2.05(2.05)4.223.845.33
平均值4.26(4.22)6.425.946.45
中位數4.7(4.59)6.485.76.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.12億53.81億45.56億44.87億
最低值22.19億35.73億36.11億44.87億
平均值29.38億43.57億40.42億44.87億
中位數30.61億42.10億40.34億44.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.75-1.930.551.422.50
營業收入9.43億8.71億10.07億13.24億18.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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