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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.59元，其中最高估值3.2元，最低估值2.13元，預估目標價為20.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.2(3.2)
|4.74
|6.36
|最低值
|2.13(2.13)
|2.7
|2.3
|平均值
|2.66(2.67)
|3.76
|4.03
|中位數
|2.59(2.63)
|3.62
|3.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.08億
|77.55億
|97.71億
|最低值
|58.19億
|73.21億
|73.80億
|平均值
|58.57億
|76.06億
|81.84億
|中位數
|58.51億
|77.43億
|74.01億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|27.70億
|27.84億
|33.47億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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