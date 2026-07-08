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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至16.24元，預估目標價為274.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.84元上修至16.24元，其中最高估值19.19元，最低估值13.22元，預估目標價為274.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.19(19.19)20.5820.515.87
最低值13.22(13.22)14.1413.7715.87
平均值16.05(15.91)17.0617.0115.87
中位數16.24(15.84)16.3216.7115.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.20億418.74億425.46億402.89億
最低值364.22億379.00億385.05億402.44億
平均值387.63億396.74億399.75億402.66億
中位數389.11億397.42億395.74億402.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.1628.7918.008.467.52
營業收入364.84億415.12億347.14億307.34億324.94億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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