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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至15.23元，預估目標價為272.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.78元上修至15.23元，其中最高估值19.19元，最低估值13.15元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.19(18.75)20.5820.515.87
最低值13.15(13.15)13.8213.7715.87
平均值15.55(15.26)16.8516.9715.87
中位數15.23(14.78)16.9616.9515.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.20億418.74億426.53億402.89億
最低值364.22億374.74億385.05億402.44億
平均值385.73億395.14億399.17億402.66億
中位數389.11億393.03億398.73億402.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.1628.7918.008.467.52
營業收入364.84億415.12億347.14億307.34億324.94億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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