鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至14.36元，預估目標價為246.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.09元上修至14.36元，其中最高估值16.48元，最低估值11.3元，預估目標價為246.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.48(16.48)
|17.27
|20.54
|15.78
|最低值
|11.3(11.3)
|12.6
|14.27
|15.78
|平均值
|14.19(14.13)
|15.64
|16.66
|15.78
|中位數
|14.36(14.09)
|16.19
|16.38
|15.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|392.27億
|415.14億
|426.53億
|408.90億
|最低值
|355.49億
|373.03億
|375.57億
|408.90億
|平均值
|378.63億
|386.33億
|396.71億
|408.90億
|中位數
|380.09億
|382.57億
|398.73億
|408.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|7.52
|營業收入
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
|324.94億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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