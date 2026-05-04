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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至14.36元，預估目標價為246.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.09元上修至14.36元，其中最高估值16.48元，最低估值11.3元，預估目標價為246.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.48(16.48)17.2720.5415.78
最低值11.3(11.3)12.614.2715.78
平均值14.19(14.13)15.6416.6615.78
中位數14.36(14.09)16.1916.3815.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值392.27億415.14億426.53億408.90億
最低值355.49億373.03億375.57億408.90億
平均值378.63億386.33億396.71億408.90億
中位數380.09億382.57億398.73億408.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.1628.7918.008.467.52
營業收入364.84億415.12億347.14億307.34億324.94億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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