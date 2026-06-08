鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-08 20:11

全球先進製程微污染防治 (AMC) 濾網龍頭鈺祥 (7909-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收新台幣 2.3 億元，月成長 21.66%，年成長 106.72%，累計前 5 月營收 9.1 億元，年成長 43.8%；受惠全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能加速開出，以及再生型濾網正式開始出貨，鈺祥 5 月份營收創下單月歷史新高紀錄。

鈺祥表示，隨著大客戶為達成零廢棄製造與淨零碳排目標，帶動高階再生型濾網的出貨動能呈現逐月增長趨勢。鈺祥領先業界的再生型濾網產品可重複使用高達 20 次以上，能協助客戶減少 95% 化學廢棄物與 85% 範疇三碳排放，不僅滿足客戶嚴苛的 ESG 綠色供應鏈需求，更進一步鞏固了鈺祥在先進製程濾網高達 80% 以上的絕對市佔率優勢。

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隨著「濾網摩爾定律」持續發酵 ，即半導體製程每推進一代，晶圓廠對於微污染防護需求將倍數成長，鈺祥持續受惠先進製程的擴產紅利，公司正積極推進規模達百億美元級別的「液體濾網 (Liquid Filter)」與「拆裝機服務 (Tool Service)」等領域的客戶驗證與商轉。