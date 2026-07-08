盤後速報 - 皇鼎(5533)次交易(9)日除息0.6元，參考價13.5元
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皇鼎(5533-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為13.5元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率4.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|14.10
|0.6
|4.26%
|0.0
|2025/06/26
|17.75
|1.0
|5.63%
|0.0
|2024/07/08
|24.3
|1.2
|4.94%
|0.0
|2023/06/29
|19.35
|1.2
|6.2%
|0.0
|2022/06/09
|21.25
|1.0
|4.71%
|0.0
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