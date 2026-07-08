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盤後速報 - 皇鼎(5533)次交易(9)日除息0.6元，參考價13.5元

鉅亨網新聞中心

皇鼎(5533-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為13.5元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率4.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 14.10 0.6 4.26% 0.0
2025/06/26 17.75 1.0 5.63% 0.0
2024/07/08 24.3 1.2 4.94% 0.0
2023/06/29 19.35 1.2 6.2% 0.0
2022/06/09 21.25 1.0 4.71% 0.0


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