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盤後速報 - 華懋(5292)次交易(9)日除權息6.5元，參考價198.18元

鉅亨網新聞中心

華懋(5292-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.5元，股票股利1元，合計股利6.5元。

首日參考價為198.18元，相較今日收盤價223.50元，權息值合計為25.32元，股息殖利率2.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 223.50 5.5 2.46% 1.0
2025/07/10 119.0 4.5 3.78% 1.0
2024/07/11 182.0 4.5 2.47% 1.0
2023/07/06 125.0 3.0 2.4% 0.0
2022/07/01 65.0 1.5 2.31% 1.0


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