盤後速報 - 華懋(5292)次交易(9)日除權息6.5元，參考價198.18元
鉅亨網新聞中心
華懋(5292-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.5元，股票股利1元，合計股利6.5元。
首日參考價為198.18元，相較今日收盤價223.50元，權息值合計為25.32元，股息殖利率2.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|223.50
|5.5
|2.46%
|1.0
|2025/07/10
|119.0
|4.5
|3.78%
|1.0
|2024/07/11
|182.0
|4.5
|2.47%
|1.0
|2023/07/06
|125.0
|3.0
|2.4%
|0.0
|2022/07/01
|65.0
|1.5
|2.31%
|1.0
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