鉅亨速報

盤後速報 - 台灣大(3045)次交易(9)日除息4.74元，參考價108.26元

鉅亨網新聞中心

台灣大(3045-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.74元。

首日參考價為108.26元，相較今日收盤價113.00元，息值合計為4.74元，股息殖利率4.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 113.00 4.74428 4.2% 0.0
2025/07/09 113.0 4.5 3.98% 0.0
2024/07/08 116.0 4.3 3.71% 0.0
2023/06/30 100.5 4.3 4.28% 0.0
2022/07/08 108.0 4.3 3.98% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台灣大113-3.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
台灣大

85%

勝率

#波段回檔股

偏弱
台灣大

85%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty