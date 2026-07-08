盤後速報 - 台灣大(3045)次交易(9)日除息4.74元，參考價108.26元
鉅亨網新聞中心
台灣大(3045-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.74元。
首日參考價為108.26元，相較今日收盤價113.00元，息值合計為4.74元，股息殖利率4.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|113.00
|4.74428
|4.2%
|0.0
|2025/07/09
|113.0
|4.5
|3.98%
|0.0
|2024/07/08
|116.0
|4.3
|3.71%
|0.0
|2023/06/30
|100.5
|4.3
|4.28%
|0.0
|2022/07/08
|108.0
|4.3
|3.98%
|0.0
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