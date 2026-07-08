盤後速報 - 鮮活果汁-KY(1256)次交易(9)日除息6.6元，參考價192.9元
鉅亨網新聞中心
鮮活果汁-KY(1256-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.6元。
首日參考價為192.9元，相較今日收盤價199.50元，息值合計為6.6元，股息殖利率3.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|199.50
|6.6
|3.31%
|0.0
|2025/07/16
|120.5
|4.7
|3.9%
|0.0
|2024/07/17
|196.0
|6.6
|3.37%
|0.0
|2023/07/19
|318.0
|6.5
|2.04%
|0.0
|2022/07/22
|283.0
|13.0
|4.59%
|0.0
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