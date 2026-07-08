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盤後速報 - 鮮活果汁-KY(1256)次交易(9)日除息6.6元，參考價192.9元

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鮮活果汁-KY(1256-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.6元。

首日參考價為192.9元，相較今日收盤價199.50元，息值合計為6.6元，股息殖利率3.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 199.50 6.6 3.31% 0.0
2025/07/16 120.5 4.7 3.9% 0.0
2024/07/17 196.0 6.6 3.37% 0.0
2023/07/19 318.0 6.5 2.04% 0.0
2022/07/22 283.0 13.0 4.59% 0.0


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