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營收速報 - 太空梭(2440)6月營收4.04億元年增率高達55.96％

鉅亨網新聞中心

太空梭(2440-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.04億元，年增率55.96%，月增率2.03%。

今年1-6月累計營收為22.03億元，累計年增率23.26%。

最新價為16.35元，近5日股價上漲0.6%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+270 張
  • 外資買賣超：+273 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.04億 56% 2%
26/5 3.96億 45% -3%
26/4 4.06億 14% -7%
26/3 4.36億 15% 168%
26/2 1.63億 -43% -59%
26/1 3.99億 70% 21%

太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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