營收速報 - 太空梭(2440)6月營收4.04億元年增率高達55.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為22.03億元，累計年增率23.26%。
最新價為16.35元，近5日股價上漲0.6%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+270 張
- 外資買賣超：+273 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.04億
|56%
|2%
|26/5
|3.96億
|45%
|-3%
|26/4
|4.06億
|14%
|-7%
|26/3
|4.36億
|15%
|168%
|26/2
|1.63億
|-43%
|-59%
|26/1
|3.99億
|70%
|21%
太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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