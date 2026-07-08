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外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.89%，報1499.5元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:30，美元/韓元下跌13.4點跌幅達0.89%，暫報1499.5點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.96%
  • 近 1 週：-2.18%
  • 近 3 月：+0.84%
  • 近 6 月：+4.44%
  • 今年以來：+4.87%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.06%
  • 美元/南非蘭特相關性0.69，本日下跌0.17%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.03%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.15%
  • 澳元/美元相關性-0.57，本日下跌0.26%
  • 紐元/美元相關性-0.57，本日下跌0.72%

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美元/韓元1503.2-0.64%
南非蘭特/美元0.0613+0.16%
歐元/美元1.1425+0.18%
澳元/美元0.6937+0.22%
紐元/美元0.5715+0.71%

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