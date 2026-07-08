外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.89%，報1499.5元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:30，美元/韓元下跌13.4點跌幅達0.89%，暫報1499.5點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.96%
- 近 1 週：-2.18%
- 近 3 月：+0.84%
- 近 6 月：+4.44%
- 今年以來：+4.87%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.06%
- 美元/南非蘭特相關性0.69，本日下跌0.17%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.03%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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