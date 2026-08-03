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外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報180.23元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日22:10，歐元/日元下跌1.4點跌幅達0.77%，暫報180.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-2.48%
  • 近 3 月：-1.31%
  • 近 6 月：-0.99%
  • 今年以來：-1.29%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.24，本日下跌0.77%
  • 美元/加幣相關性-0.18，本日下跌0.16%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.15，本日下跌0.04%

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歐元/日元180.60-0.57%
英鎊/美元1.3429-0.38%
日元/美元0.0064+0.00%
澳元/美元0.6999-0.31%
加幣/美元0.7120-0.17%

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