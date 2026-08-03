外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報180.23元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日22:10，歐元/日元下跌1.4點跌幅達0.77%，暫報180.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-2.48%
- 近 3 月：-1.31%
- 近 6 月：-0.99%
- 今年以來：-1.29%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.24，本日下跌0.77%
- 美元/加幣相關性-0.18，本日下跌0.16%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.15，本日下跌0.04%
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