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外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.52元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日23:20，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.52點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.71%
  • 近 1 週：+0.39%
  • 近 3 月：+2.87%
  • 近 6 月：+6.51%
  • 今年以來：+5.97%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.80，本日上漲0.95%
  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.5%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.76，本日上漲0.21%
  • 澳元/美元相關性-0.74，本日上漲0.12%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.04%

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美元/泰銖33.520+0.48%
南非蘭特/美元0.0607-0.98%
紐元/美元0.5685+0.18%
澳元/美元0.6911-0.16%
歐元/美元1.1398-0.06%

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