外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.52元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日23:20，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.71%
- 近 1 週：+0.39%
- 近 3 月：+2.87%
- 近 6 月：+6.51%
- 今年以來：+5.97%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.80，本日上漲0.95%
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.5%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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