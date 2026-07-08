營收速報 - 神基(3005)6月營收42.54億元年增率高達28.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為208.21億元，累計年增率7.54%。
最新價為107.5元，近5日股價上漲5.94%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6899 張
- 外資買賣超：+11613 張
- 投信買賣超：-5264 張
- 自營商買賣超：+550 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|42.54億
|29%
|15%
|26/5
|36.96億
|15%
|4%
|26/4
|35.63億
|8%
|2%
|26/3
|34.92億
|-7%
|33%
|26/2
|26.28億
|-0%
|-18%
|26/1
|31.88億
|1%
|-5%
神基(3005-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 高林股(1531)6月營收1.77億元年增率高達45.37％
- 營收速報 - 亞力(1514)6月營收11.77億元年增率高達39.69％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至135.56元，預估目標價為6000元
- 營收速報 - 金山電(8042)6月營收4.38億元年增率高達51.3％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇