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營收速報 - 神基(3005)6月營收42.54億元年增率高達28.59％

鉅亨網新聞中心

神基(3005-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣42.54億元，年增率28.59%，月增率15.09%。

今年1-6月累計營收為208.21億元，累計年增率7.54%。

最新價為107.5元，近5日股價上漲5.94%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6899 張
  • 外資買賣超：+11613 張
  • 投信買賣超：-5264 張
  • 自營商買賣超：+550 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 42.54億 29% 15%
26/5 36.96億 15% 4%
26/4 35.63億 8% 2%
26/3 34.92億 -7% 33%
26/2 26.28億 -0% -18%
26/1 31.88億 1% -5%

神基(3005-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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