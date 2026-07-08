鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-08 12:41

隨著輝達 (NVDA-US) 新一代 AI 伺服器平台 VR200 即將放量，東研信超 (6840-TW) 受惠各大 CSP 廠及系統廠加速推進新世代 AI 伺服器平台建置，AI 檢測案件量穩定增加，目前整體案件排程已延伸至今年 12 月底，接單能見度持續提升。

東研信超 2026 年 6 月營收 0.98 億元，年增 17.9%，續創單月歷史新高，累計上半年合併營收達 4.89 億元，較去年同期成長 12.1%。

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東研信超指出，AI 伺服器相關檢測業務已逐步成為集團重要成長引擎，6 月單月 AI 相關檢測營收占比已提升至 13%，累計上半年亦正式突破雙位數，顯示 AI 伺服器整機、液冷設備 (CDU)、電源備援系統 (BBU)、電源供應 (PSU) 及周邊產品檢測需求持續快速成長。

公司看好，AI 相關檢測案件平均單價持續攀升，主要受惠兩項因素，一是近期陸續啟動大電流、高功率等特殊高規格檢測項目，相關測試環境與技術門檻較高，帶動整體案件收費價格提升；另一方面，隨著客戶新平台導入時程加快，急件需求明顯增加，公司提供加急檢測服務，亦進一步挹注案件平均單價及營收表現。

在產能布局方面，東研信超為因應新一代 AI 伺服器高功率、高散熱需求，建置之液對液 CDU 一次側冰水主機循環系統已正式完成升級，解熱能力提升至 420KW 以上，該設備自 7 月起正式投入 AI 伺服器整機櫃 (Rack Level) 檢測認證服務，搭配既有 1.2MW 高功率供電系統，可提供更完整、更高規格的 AI 伺服器驗證環境，進一步提升公司在高功率 AI 檢測市場的競爭優勢。

此外，長期合作客戶委託 VR200 伺服器之 HVDC 800V/1MW 高規格電力機櫃 (Power Rack) 檢測案已順利於 7 月初完成測試認證，公司緊接將投入 VR200 伺服器整機櫃測試。

東研信超表示，該案件不僅代表客戶對東研信超高階檢測能力與品質的高度信任，更展現公司已具備承接新世代 AI 伺服器高功率產品測試認證的完整能力，作爲國內 AI 伺服器檢測龍頭廠商，未來將持續擴大相關高附加價值業務。