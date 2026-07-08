盤中速報 - 恆生科技指數上漲155.99點至4663.03點，漲幅3.46%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日11:14，恆生科技指數上漲155.99點（或3.46%），暫報4663.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.78%
- 近 1 月：-7.8%
- 近 3 月：-3.68%
- 近 6 月：-21.46%
- 今年以來：-18.29%
焦點個股
大中華區概念領漲+3.85%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 6.07% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.1% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.03% 。
中醫藥概念領漲+3.45%。其中 位元堂(00897-HK) 上漲 16.67% ; 現代中藥集團(01643-HK) 上漲 4.55% ; 健倍苗苗(02161-HK) 上漲 3.08% 。
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