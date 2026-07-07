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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.72元下修至0.7元，其中最高估值0.92元，最低估值0.6元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.92(0.92)
|1.34
|1.4
|最低值
|0.6(0.6)
|0.85
|0.95
|平均值
|0.71(0.72)
|1.05
|1.16
|中位數
|0.7(0.72)
|1.03
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.33億
|135.58億
|146.41億
|最低值
|110.30億
|117.05億
|131.68億
|平均值
|115.16億
|129.24億
|139.57億
|中位數
|115.47億
|132.07億
|140.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.32
|0.28
|-0.15
|0.21
|-0.05
|營業收入
|100.01億
|38.49億
|36.15億
|46.65億
|68.80億
詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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