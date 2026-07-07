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營收速報 - 光環(3234)6月營收7,671萬元年增率高達62.8％

鉅亨網新聞中心

光環(3234-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7,671萬元，年增率62.8%，月增率34.21%。

今年1-6月累計營收為3.79億元，累計年增率5.47%。

最新價為123元，近5日股價上漲7.44%，相關通信網路類指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+104 張
  • 外資買賣超：-138 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+242 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7,671萬 63% 34%
26/5 5,715萬 13% -8%
26/4 6,245萬 12% -3%
26/3 6,421萬 -9% 26%
26/2 5,077萬 -27% -25%
26/1 6,771萬 3% 10%

光環(3234-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之。垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、。FP/DFB、PIN/PINTIA之各型式產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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