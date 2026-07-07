營收速報 - 光環(3234)6月營收7,671萬元年增率高達62.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3.79億元，累計年增率5.47%。
最新價為123元，近5日股價上漲7.44%，相關通信網路類指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+104 張
- 外資買賣超：-138 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+242 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7,671萬
|63%
|34%
|26/5
|5,715萬
|13%
|-8%
|26/4
|6,245萬
|12%
|-3%
|26/3
|6,421萬
|-9%
|26%
|26/2
|5,077萬
|-27%
|-25%
|26/1
|6,771萬
|3%
|10%
光環(3234-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之。垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、。FP/DFB、PIN/PINTIA之各型式產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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