鉅亨網記者張欽發 台北
廢電池處理業者三大未來 (7761-TW) 今公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 2637 萬元，月增 1.15%，年增 12.12%；2026 年第二季營收 7879 萬元，季增 24.74%，年增 31.16%；上半年營收 1.42 億元，年增 38.05%，創歷年同期新高。
三大未來表示，受惠廢電池處理量穩步提升、再生材料價格回升至相對高檔，以及電動車電池回收案件增加，上半年營運動能明顯升溫，展現廢電池回收需求擴大下的成長潛力。
隨電動車普及、儲能設備建置及二次鋰電池納管範圍擴大，電池回收來源逐步多元，其中電動車電池回收量較去年同期大幅成長近十倍。公司目前二次鋰電池年許可處理量達 3600 噸，具備承接市場成長需求的產能基礎；加上黑粉等再生材料國際報價較去年同期成長約 70%，帶動整體營運表現持續向上。
三大未來長期深耕二次鋰電池回收處理市場，目前國內市占率逾 80%。隨著電動車及高科技產業電池回收需求持續升溫，公司近期已承接國際電子大廠電池回收業務，並陸續接待多家國際車廠來台參訪交流，展現公司在二次鋰電池回收處理技術、品質管理及產能布局上的優勢，已逐步獲得國際品牌客戶肯定。
展望全年，三大未來對營運維持審慎樂觀看法，隨廢電池回收處理量持續放大、再生材料價格回溫，加上屏東佳冬廠產能效益逐步發揮，今年上半年營運成果已明顯優於去年，整體獲利表現也可望優於過往年度水準，公司將持續優化製程效率、深化再生材料布局，掌握鋰電池回收市場成長契機，推升營運表現持續向上。
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