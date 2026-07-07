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隨電動車普及、儲能設備建置及二次鋰電池納管範圍擴大，電池回收來源逐步多元，其中電動車電池回收量較去年同期大幅成長近十倍。公司目前二次鋰電池年許可處理量達 3600 噸，具備承接市場成長需求的產能基礎；加上黑粉等再生材料國際報價較去年同期成長約 70%，帶動整體營運表現持續向上。

三大未來長期深耕二次鋰電池回收處理市場，目前國內市占率逾 80%。隨著電動車及高科技產業電池回收需求持續升溫，公司近期已承接國際電子大廠電池回收業務，並陸續接待多家國際車廠來台參訪交流，展現公司在二次鋰電池回收處理技術、品質管理及產能布局上的優勢，已逐步獲得國際品牌客戶肯定。