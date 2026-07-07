盤後速報 - 松翰(5471)下週(7月14日)除息0.8元，預估參考價60.3元
鉅亨網新聞中心
松翰(5471-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月7日)收盤價61.10元計算，預估參考價為60.3元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。近5日股價上漲8.87%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|61.10
|0.8
|1.31%
|0.0
|2025/07/16
|31.65
|1.0
|3.16%
|0.0
|2024/07/16
|52.7
|1.2
|2.28%
|0.0
|2023/07/19
|51.0
|2.5
|4.9%
|0.0
|2022/07/21
|68.0
|7.0
|10.29%
|0.0
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