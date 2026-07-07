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盤後速報 - 松翰(5471)下週(7月14日)除息0.8元，預估參考價60.3元

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松翰(5471-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月7日)收盤價61.10元計算，預估參考價為60.3元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。近5日股價上漲8.87%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 61.10 0.8 1.31% 0.0
2025/07/16 31.65 1.0 3.16% 0.0
2024/07/16 52.7 1.2 2.28% 0.0
2023/07/19 51.0 2.5 4.9% 0.0
2022/07/21 68.0 7.0 10.29% 0.0

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集中市場加權指數45479.11-2.31%
松翰61.1-4.23%

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