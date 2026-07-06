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營收速報 - 松翰(5471)6月營收3.16億元年增率高達47.67％

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松翰(5471-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.16億元，年增率47.67%，月增率4.88%。

今年1-6月累計營收為17.08億元，累計年增率28.64%。

最新價為63.8元，近5日股價上漲6.84%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+982 張
  • 外資買賣超：+985 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.16億 48% 5%
26/5 3.01億 27% -8%
26/4 3.28億 25% 14%
26/3 2.88億 24% 39%
26/2 2.06億 -3% -23%
26/1 2.69億 57% 10%

松翰(5471-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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