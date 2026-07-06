營收速報 - 松翰(5471)6月營收3.16億元年增率高達47.67％
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今年1-6月累計營收為17.08億元，累計年增率28.64%。
最新價為63.8元，近5日股價上漲6.84%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+982 張
- 外資買賣超：+985 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.16億
|48%
|5%
|26/5
|3.01億
|27%
|-8%
|26/4
|3.28億
|25%
|14%
|26/3
|2.88億
|24%
|39%
|26/2
|2.06億
|-3%
|-23%
|26/1
|2.69億
|57%
|10%
松翰(5471-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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