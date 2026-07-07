盤後速報 - 晟銘電(3013)下週(7月14日)除息0.4元，預估參考價105.1元
鉅亨網新聞中心
晟銘電(3013-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月7日)收盤價105.50元計算，預估參考價為105.1元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。近5日股價上漲4.31%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|105.50
|0.4
|0.38%
|0.0
|2025/07/14
|123.5
|0.6
|0.49%
|0.0
|2024/07/25
|115.0
|0.38559
|0.34%
|0.0
|2023/07/13
|40.65
|0.3
|0.74%
|0.0
|2021/08/16
|13.0
|0.3
|2.31%
|0.0
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