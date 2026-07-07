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盤後速報 - 晟銘電(3013)下週(7月14日)除息0.4元，預估參考價105.1元

鉅亨網新聞中心

晟銘電(3013-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月7日)收盤價105.50元計算，預估參考價為105.1元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。近5日股價上漲4.31%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 105.50 0.4 0.38% 0.0
2025/07/14 123.5 0.6 0.49% 0.0
2024/07/25 115.0 0.38559 0.34% 0.0
2023/07/13 40.65 0.3 0.74% 0.0
2021/08/16 13.0 0.3 2.31% 0.0

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