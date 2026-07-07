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營收速報 - 雅特力-KY(6907)6月營收3.69億元年增率高達113.56％

鉅亨網新聞中心

雅特力-KY(6907-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.69億元，年增率113.56%，月增率20.12%。

今年1-6月累計營收為16.16億元，累計年增率90.1%。

最新價為172元，近5日股價上漲33.45%，相關半導體類指數上漲8.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2533 張
  • 外資買賣超：+2564 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.69億 114% 20%
26/5 3.07億 76% 7%
26/4 2.87億 122% 11%
26/3 2.59億 64% 47%
26/2 1.77億 100% -19%
26/1 2.17億 70% 32%

雅特力-KY(6907-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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