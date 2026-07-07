營收速報 - 雅特力-KY(6907)6月營收3.69億元年增率高達113.56％
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雅特力-KY(6907-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.69億元，年增率113.56%，月增率20.12%。
今年1-6月累計營收為16.16億元，累計年增率90.1%。
最新價為172元，近5日股價上漲33.45%，相關半導體類指數上漲8.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2533 張
- 外資買賣超：+2564 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.69億
|114%
|20%
|26/5
|3.07億
|76%
|7%
|26/4
|2.87億
|122%
|11%
|26/3
|2.59億
|64%
|47%
|26/2
|1.77億
|100%
|-19%
|26/1
|2.17億
|70%
|32%
雅特力-KY(6907-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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