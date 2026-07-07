營收速報 - 研華(2395)6月營收101.23億元年增率高達73.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為465.12億元，累計年增率32.18%。
最新價為496.5元，近5日股價上漲8.99%，相關電腦週邊上漲6.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2666 張
- 外資買賣超：+2481 張
- 投信買賣超：+81 張
- 自營商買賣超：+104 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|101.23億
|73%
|31%
|26/5
|77.34億
|32%
|-6%
|26/4
|82.69億
|35%
|7%
|26/3
|76.99億
|22%
|37%
|26/2
|56.27億
|6%
|-20%
|26/1
|70.60億
|23%
|18%
研華(2395-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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