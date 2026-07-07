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營收速報 - 研華(2395)6月營收101.23億元年增率高達73.39％

鉅亨網新聞中心

研華(2395-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣101.23億元，年增率73.39%，月增率30.89%。

今年1-6月累計營收為465.12億元，累計年增率32.18%。

最新價為496.5元，近5日股價上漲8.99%，相關電腦週邊上漲6.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2666 張
  • 外資買賣超：+2481 張
  • 投信買賣超：+81 張
  • 自營商買賣超：+104 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 101.23億 73% 31%
26/5 77.34億 32% -6%
26/4 82.69億 35% 7%
26/3 76.99億 22% 37%
26/2 56.27億 6% -20%
26/1 70.60億 23% 18%

研華(2395-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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