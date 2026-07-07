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營收速報 - 廣達(2382)6月營收3,851.91億元年增率高達102.87％

鉅亨網新聞中心

廣達(2382-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3,851.91億元，年增率102.87%，月增率23.66%。

今年1-6月累計營收為1.85兆元，累計年增率86.48%。

最新價為373元，近5日股價上漲3%，相關電腦週邊上漲6.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8817 張
  • 外資買賣超：-3317 張
  • 投信買賣超：+10994 張
  • 自營商買賣超：+1140 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3,851.91億 103% 24%
26/5 3,114.81億 94% -8%
26/4 3,399.21億 121% -6%
26/3 3,628.03億 88% 68%
26/2 2,155.83億 43% -7%
26/1 2,308.35億 62% -15%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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