營收速報 - 廣達(2382)6月營收3,851.91億元年增率高達102.87％
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廣達(2382-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3,851.91億元，年增率102.87%，月增率23.66%。
今年1-6月累計營收為1.85兆元，累計年增率86.48%。
最新價為373元，近5日股價上漲3%，相關電腦週邊上漲6.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8817 張
- 外資買賣超：-3317 張
- 投信買賣超：+10994 張
- 自營商買賣超：+1140 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3,851.91億
|103%
|24%
|26/5
|3,114.81億
|94%
|-8%
|26/4
|3,399.21億
|121%
|-6%
|26/3
|3,628.03億
|88%
|68%
|26/2
|2,155.83億
|43%
|-7%
|26/1
|2,308.35億
|62%
|-15%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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