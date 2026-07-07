鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)目標價調升至2888元，幅度約3.14%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對台積電(2330-TW)提出目標價估值：中位數由2800元上修至2888元，調升幅度3.14%。其中最高估值3800元，最低估值2051元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予台積電(2330-TW)評價：積極樂觀47位、保持中立1位、保守悲觀0位。
台積電(2330-TW)今(7日)收盤價為2470元。近5日股價上漲3.8%，相關半導體業近5日上漲3.76%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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