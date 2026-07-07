鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 12:02

為了給育兒家庭更靈活的支援，兼顧工作與子女照顧，政府推動的彈性育嬰留職停薪津貼「以日申請」新制自今年開辦以來，申請狀況呈現穩定成長趨勢。115 年截至 6 月 30 日止，累計申請人數已衝破 1.4 萬人、申請筆數突破 3 萬筆，雙雙創下新高，顯示此項新措施，確實為有臨托或短期家庭照顧需求的父母，提供了更實際且更具彈性的時間選擇。此外，新措施上路以來，繼 5 月之後，且 6 月男性申辦比重達 50.7%，亦較 5 月 50.3% 成長，為持續第二個月超越女性。

以日申請總人數累計達 14,861 人，占整體育嬰留停總人數（55,425 人）之 26.8%，且以日申請總筆數累計達 31,581 筆，突破 3 萬筆，占整體總筆數（74,619 筆）之 42.3%，而 6 月申請筆數 6,957 筆，占整體總筆數（14,356 筆）之 48.5%，已接近 5 成，顯示越來越多父母選擇更具彈性的「以日申請」育嬰留停模式來陪伴幼兒。

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男女比例趨近：在累計 14,861 名以日申請者中，女性為 7,604 人（占比 51.2%）、男性為 7,257 人（占比 48.8%），男女比例已較為趨近。