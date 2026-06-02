打破「男主外」！奶爸申辦比50.3%首超女性 以日彈性育嬰留停衝破2.4萬筆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 20:32

現在有越來越多「神隊友」爸爸，願意走入家庭陪孩子長大了！勞動部推動「以日申請」的彈性育嬰留職停薪新制，根據最新 5 月份統計，累計申請人數已經逼近 1.2 萬人、申請筆數更衝破 2.4 萬筆。最令人眼睛一亮的是，5 月份單月「男性申請」的比重首度超越女性，達到 50.3%，打破過去育嬰留停多由女性申請的傳統刻板印象。

揮別「男主外」時代！奶爸申辦比50.3%首超女性 以日彈性育嬰留停衝破2.4萬筆。（鉅亨網資料照）

為了打造友善的育兒職場環境，勞動部新制特別允許勞工改以更具彈性的「天數」來申請育嬰留停。這項貼心的制度調整明顯切中勞工實際需求，5 月份不論是申請人數還是總筆數，佔比都較 4 月持續成長。

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截至 115 年 5 月為止，累計申請人數達 11950 人，佔了總育嬰留停人數的 26.1%；累計申請筆數高達 24624 筆，佔總筆數的 40.9%。在 5 月單月男性申辦比重衝到 50.3% 首度超越女性後，若看整體累計，男性比重也拉高到 48.4%，與女性的 51.6% 比例漸趨平衡。

不只支持員工，政府也提供實質的政策補助來力挺雇主。為了鼓勵小微型企業雇主支持員工申辦彈性育兒職場，勞動部主動祭出「按以日申請日數，每日補助雇主 1000 元」的獎勵金，而且採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。統計顯示，115 年第一季符合獎勵資格的企業共有 989 家，其中 236 家已事先在勞保局官網線上登錄金融帳戶，總計近 200 萬元的獎勵金，已經在 5 月 27 日直接入帳。