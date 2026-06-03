鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-03 21:21

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 總經理黃怡暾今 (3) 日表示，受惠美國市場成長、歐洲專案陸續出貨，加上缺料因素，接單出貨比 (BB Ratio) 已達 1.5，其中，受惠 Panel PC 挹注，今年邊緣視覺應用營收至少年增 3 成以上。

黃怡暾表示，美國市場受惠醫療、交通、博弈、國防、能源等各領域均勻成長，動能強勁，第一季營收比重已經超過 3 成；另外，歐洲市場醫療、零售專案陸續發酵，今明兩年同樣可期，預計明年歐洲市場營收比重可達 2 成。

‌



其中，在 Panel PC 方面，黃怡暾表示，主要動能來自工業、醫療領域，今年以來成長強勁，推升第一季邊緣視覺應用營收已成長 1 倍，全年也可望維持高成長；視覺應用營收比重也由 2025 全年的 21%，到今年首季提升至 27%。

針對近期零組件缺料狀況，黃怡暾表示，目前在 CPU 方面確實有 1-2 成的缺口，預計要到第四季供貨情況才會比較和緩；記憶體缺貨狀況較嚴重，除了 DDR4 幾近斷供外，DDR5 也預計第三季供給吃緊、價格走高。

黃怡暾指出，缺料導致產品交期從過往 10-12 周拉長到超過 15-16 周，從目前接單出貨比達 1.5 來看，也反映客戶擔憂後續缺料狀況而下長單，但公司也會擔憂 Overbooking 以及後續零組件價格出現反轉的情況，將持續嚴控庫存。