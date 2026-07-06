營收速報 - 2026年7月7日台股中小型公司6月營收一覽（新增227家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計351家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|福邦證-金融保險業
|2.43億
|1448.4%
|宜鼎-電腦及週邊設備業
|82.08億
|696.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|海悅-其他業
|14.98億
|780.7%
|宏碁資訊-數位雲端
|15.07億
|162.0%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達351家。其中營收年增大於 25％有156家，年增小於-20％有28家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|66家
|介於10～50億
|>= 0%
|50家
|介於10～50億
|< 0%
|19家
|介於10～50億
|<= -20%
|20家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|90家
|小於10億
|>= 0%
|74家
|小於10億
|< 0%
|22家
|小於10億
|<= -20%
|20家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|福邦證-金融保險業
|2.43億
|1448.4%
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
|宜鼎-電腦及週邊設備業
|82.08億
|696.3%
|鈺創-半導體業
|19.03億
|657.5%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|海悅-其他業
|14.98億
|780.7%
|海昌生技-生技醫療業
|1,475萬
|229.2%
|宏碁資訊-數位雲端
|15.07億
|162.0%
|互動-通信網路業
|3.25億
|137.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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