鉅亨速報

營收速報 - 2026年7月7日台股中小型公司6月營收一覽（新增227家）

鉅亨網新聞中心

本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計351家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
福邦證-金融保險業 2.43億 1448.4%
宜鼎-電腦及週邊設備業 82.08億 696.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
海悅-其他業 14.98億 780.7%
宏碁資訊-數位雲端 15.07億 162.0%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達351家。其中營收年增大於 25％有156家，年增小於-20％有28家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 66家
介於10～50億 >= 0% 50家
介於10～50億 < 0% 19家
介於10～50億 <= -20% 20家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 90家
小於10億 >= 0% 74家
小於10億 < 0% 22家
小於10億 <= -20% 20家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
福邦證-金融保險業 2.43億 1448.4%
馥鴻-其他業 463萬 1067.0%
宜鼎-電腦及週邊設備業 82.08億 696.3%
鈺創-半導體業 19.03億 657.5%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
海悅-其他業 14.98億 780.7%
海昌生技-生技醫療業 1,475萬 229.2%
宏碁資訊-數位雲端 15.07億 162.0%
互動-通信網路業 3.25億 137.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收6月營收生技醫療業心誠鎂生技醫療業心誠鎂

相關行情

台股首頁我要存股
心誠鎂68-2.16%
福邦證16.1+0.31%
宜鼎1645+0.61%
海悅76.3+0.39%
宏碁資訊224.5+1.13%
馥鴻27.5-1.79%
鈺創89.9+9.90%
互動84.3+0.96%
海昌生技38.5+2.69%

鉅亨贏指標

了解更多

#穩定獲利股

中弱短強
宜鼎

73.91%

勝率

#投信認養股

偏弱
福邦證

5%

勝率

#避雷針

偏弱
福邦證

5%

勝率
中弱短強
宜鼎

4.4%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
宜鼎

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty