鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-08 20:16

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，受惠邊緣 AI 顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，營收 14.4 億元，創歷史同期新高、單月次高，年增 79.5%；累計前 5 月營收 63.95 億元，年增 45.2%，公司表示目前接單與出貨表現維持健康水準，整體市場需求延續既有成長趨勢。

凌華總經理黃怡暾。(鉅亨網資料照)

從區域市場來看，亞太地區受智慧製造、工業自動化及 AI 應用加速部署帶動，5 月營收年增達 136%，為成長最快區域；歐洲市場則受惠於工業數位轉型需求增溫，年增 103%；累計前 5 個月來看，美洲市場年增 72%；亞太市場累計年增 67%，反映全球企業持續加大智慧化與邊緣算力投資力度。

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凌華強調，將持續深化邊緣 AI 與智慧應用布局，積極推動相關技術於工業自動化、智慧製造、醫療照護及自主移動等關鍵領域落地，隨著企業對即時資料分析、AI 推論及系統整合需求持續增加，公司相關平台與解決方案維持穩定出貨，並持續拓展新專案與策略合作機會。