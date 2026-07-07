鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至548元，幅度約5.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由520元上修至548元，調升幅度5.38%。其中最高估值800元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。
南亞科(2408-TW)今(6日)收盤價為420.5元。近5日股價下跌7.17%，相關半導體業近5日上漲3.76%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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