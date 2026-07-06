鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 17:35

Counterpoint Research 最新研究指出，全球人形機器人產業正進入新的發展階段，競爭焦點已逐漸從展示機器人運動能力或 AI 技術突破，延伸至商業化落地、規模化部署及產業生態系建構。研究認為，中國與美國正採取不同的發展策略，兩種模式將共同推動實體人工智慧產業的下一波成長。

研究指出，中國機器人企業宇樹科技（Unitree）近期加速 IPO 進程，並規劃大幅提升人形機器人及四足機器人的生產能力，展現其透過規模化製造、成本優化及快速部署建立產業平台的策略方向。另一方面，美國 Figure AI 近期展示長時間自主作業能力，反映產業持續朝提升自主決策與任務執行能力發展。

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Counterpoint Research 認為，兩家企業所代表的並非單純的技術競爭，而是兩種不同的產業發展模式。一方著重於透過大量部署累積真實世界資料與開發者生態系，加速產品迭代；另一方則聚焦於提升機器人的自主規劃、推理與執行能力。兩種路徑皆有助於推動人形機器人技術成熟與商業應用。

Counterpoint Research 分析師 Wei Sun 表示：「人形機器人產業的下一階段，不僅取決於 AI 模型能力，更取決於機器人能否大規模部署於真實場域，並持續累積資料、優化模型及提升應用價值。未來市場競爭將從技術展示逐步轉向商業化能力、供應鏈整合及生態系發展。」

Wei 進一步表示：「目前中國與美國在人形機器人的發展重點有所不同。中國較重視製造規模、成本效率及產業化推進；美國則持續投入自主智能與決策能力的提升。隨著技術持續演進，兩種發展模式未來仍有機會相互融合，共同推動整體產業發展。」

研究同時指出，人形機器人已逐漸成為全球 AI 產業的重要發展方向，相關技術合作亦可能受到地緣政治因素影響。隨著人工智慧及機器人技術的重要性提升，未來相關供應鏈與跨國合作模式，可能面臨與半導體產業相似的政策與法規挑戰。