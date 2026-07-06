鉅亨速報

盤後速報 - 聯友金屬-創(7610)下週(7月13日)除權息2.5元，預估參考價2120.31元

鉅亨網新聞中心

聯友金屬-創(7610-TW)下週(7月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。

以今日(7月6日)收盤價2545.00元計算，預估參考價為2120.31元，權息值合計為424.69元，股息殖利率0.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯友金屬-創(7610-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為鎢酸鈉與硫酸鈷。近5日股價上漲25.93%，集中市場加權指數上漲4.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/13 2545.00 0.5 0.02% 2.0005990000000002
2025/07/09 76.9 0.2006 0.26% 2.3481
2024/07/11 70.4 0.1001 0.14% 1.2013
2023/08/15 104.0 0.35 0.34% 3.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46556.39-0.48%
聯友金屬-創2545-0.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
聯友金

2.49%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
聯友金

2.49%

勝率

#營收創高股

偏強
聯友金

2.49%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty