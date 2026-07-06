盤後速報 - 聯友金屬-創(7610)下週(7月13日)除權息2.5元，預估參考價2120.31元
鉅亨網新聞中心
聯友金屬-創(7610-TW)下週(7月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。
以今日(7月6日)收盤價2545.00元計算，預估參考價為2120.31元，權息值合計為424.69元，股息殖利率0.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯友金屬-創(7610-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為鎢酸鈉與硫酸鈷。近5日股價上漲25.93%，集中市場加權指數上漲4.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/13
|2545.00
|0.5
|0.02%
|2.0005990000000002
|2025/07/09
|76.9
|0.2006
|0.26%
|2.3481
|2024/07/11
|70.4
|0.1001
|0.14%
|1.2013
|2023/08/15
|104.0
|0.35
|0.34%
|3.0
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