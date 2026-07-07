盤後速報 - 遠東新(1402)下週(7月14日)除息1.25元，預估參考價27.1元
鉅亨網新聞中心
遠東新(1402-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(7月7日)收盤價28.35元計算，預估參考價為27.1元，息值合計為1.25元，股息殖利率4.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠東新(1402-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。近5日股價上漲0.17%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|28.35
|1.25
|4.41%
|0.0
|2025/07/15
|32.35
|1.6
|4.95%
|0.0
|2024/07/18
|37.3
|1.35
|3.62%
|0.0
|2023/07/17
|32.3
|1.35
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|31.75
|1.5
|4.72%
|0.0
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