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盤後速報 - 遠東新(1402)下週(7月14日)除息1.25元，預估參考價27.1元

鉅亨網新聞中心

遠東新(1402-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月7日)收盤價28.35元計算，預估參考價為27.1元，息值合計為1.25元，股息殖利率4.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠東新(1402-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。近5日股價上漲0.17%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 28.35 1.25 4.41% 0.0
2025/07/15 32.35 1.6 4.95% 0.0
2024/07/18 37.3 1.35 3.62% 0.0
2023/07/17 32.3 1.35 4.18% 0.0
2022/07/28 31.75 1.5 4.72% 0.0

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集中市場加權指數45479.11-2.31%
遠東新28.35-2.58%

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