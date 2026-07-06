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營收速報 - 崴寶(7744)6月營收4.10億元年增率高達128.13％

鉅亨網新聞中心

崴寶(7744-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.10億元，年增率128.13%，月增率17.97%。

今年1-6月累計營收為19.97億元，累計年增率87.73%。

最新價為465元，近5日股價上漲5.78%，相關電子零組件類指數上漲8.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.10億 128% 18%
26/5 3.47億 128% -2%
26/4 3.54億 81% 5%
26/3 3.36億 93% 57%
26/2 2.14億 27% -36%
26/1 3.36億 74% 30%

崴寶(7744-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為金屬沖壓、塑膠射出成型及組裝等EMS電子專業供應鏈的銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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