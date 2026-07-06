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營收速報 - 胡連(6279)6月營收9.77億元年增率高達41.2％

鉅亨網新聞中心

胡連(6279-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9.77億元，年增率41.2%，月增率7.7%。

今年1-6月累計營收為48.70億元，累計年增率8.31%。

最新價為123.5元，近5日股價上漲6.01%，相關電子零組件類指數上漲8.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+751 張
  • 外資買賣超：+750 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9.77億 41% 8%
26/5 9.07億 29% 5%
26/4 8.63億 12% 32%
26/3 6.52億 -14% 3%
26/2 6.33億 -16% -25%
26/1 8.39億 3% -14%

胡連(6279-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣(模具端子壓著機)。塑膠件。模具製造,電子零組件製造業(端子)及電子材料,模具批發零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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