營收速報 - 胡連(6279)6月營收9.77億元年增率高達41.2％
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今年1-6月累計營收為48.70億元，累計年增率8.31%。
最新價為123.5元，近5日股價上漲6.01%，相關電子零組件類指數上漲8.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+751 張
- 外資買賣超：+750 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.77億
|41%
|8%
|26/5
|9.07億
|29%
|5%
|26/4
|8.63億
|12%
|32%
|26/3
|6.52億
|-14%
|3%
|26/2
|6.33億
|-16%
|-25%
|26/1
|8.39億
|3%
|-14%
胡連(6279-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣(模具端子壓著機)。塑膠件。模具製造,電子零組件製造業(端子)及電子材料,模具批發零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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