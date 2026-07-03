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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為3.53元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.2元，其中最高估值0.24元，最低估值0.18元，預估目標價為3.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.24(0.24)0.260.260.3
最低值0.18(0.18)0.190.210.3
平均值0.21(0.21)0.220.230.3
中位數0.2(0.21)0.220.230.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值192.28億203.46億215.57億217.54億
最低值175.44億182.54億193.96億217.54億
平均值183.62億192.12億203.37億217.54億
中位數183.20億192.32億202.71億217.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.150.180.180.170.18
營業收入135.01億154.34億159.64億165.93億157.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABEV

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