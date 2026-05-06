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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元上修至0.2元，其中最高估值0.24元，最低估值0.18元，預估目標價為3.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.24(0.24)
|0.26
|0.27
|0.3
|最低值
|0.18(0.18)
|0.19
|0.21
|0.3
|平均值
|0.21(0.2)
|0.22
|0.23
|0.3
|中位數
|0.2(0.2)
|0.22
|0.23
|0.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|192.56億
|205.00億
|210.41億
|217.54億
|最低值
|175.31億
|182.55億
|190.64億
|217.54億
|平均值
|183.81億
|193.08億
|202.21億
|217.54億
|中位數
|183.32億
|193.53億
|203.63億
|217.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.15
|0.18
|0.18
|0.17
|0.18
|營業收入
|135.01億
|154.34億
|159.64億
|165.93億
|157.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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