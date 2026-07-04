鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-04 09:45

立法院周二 (30 日) 三讀通過《虛擬資產服務法》，預計最快 2027 年第一季底前配合 9 子法上路；勞動基金運用局周三 (1 日) 公布勞動基金績效，5 月大賺 5860.2 億元；中國記憶體大廠兆易創新示警四大風險，可能進一步牽動台廠後續發展，以下為本周大事回顧：

虛擬資產專法過關 金管會：9 子法拚明年 Q1 同步上路

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立法院周二 (30 日) 三讀通過《虛擬資產服務法》，金管會證期局表示，專法將監理核心從洗錢防制全面擴大至營運健全與市場秩序，明定交換、保管等 7 大服務業別，嚴格規範境內發行穩定幣需央行同意且十足準備，並祭出操縱價格最重判 10 年。新法預計最快於 2027 年第一季底前配合 9 子法上路，現行 8 家已登記 VASP 業者及相關金融機構，須在 1 年內重新申請許可，最長享有 2 年的換照過渡期。

〈勞動基金績效〉5 月大賺 5860 億元 前 5 月收益率飆 27.7%！新制勞退每人分紅 11.1 萬破紀錄

台股 5 月狂飆 5896 點，勞動基金也飆出驚人績效。勞動基金運用局周三 (1 日) 公布，截至 5 月底，整體勞動基金規模達 8 兆 6115 億元，收益數累計 2 兆 1252 億元，收益率 27.70%，光是 5 月單月收益數即大增 5860.2 億元。其中攸關勞工分紅的新制勞退基金，單月大賺 4050 億元，累計前 5 月狂賺 1 兆 4541 億元，以目前參與收益分配的有效帳戶 1310 萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達 11.1 萬元，創下歷史新高。

中國記憶體大廠示警四大風險 牽動台廠後市

儘管市場持續看好 AI 發展帶動記憶體需求，中國 NOR Flash(編碼型快閃記憶體) 供應商兆易創新卻發出公告示警風險，指出目前產品價格已處於歷史高位，未來產品價格可能出現相當幅度的回落。

兆易創新卻發出「關於股票交易風險提示」的公告，並提出 4 大風險，包括股價短期上漲後快速回落的風險、估值較高的風險、存儲行業周期波動風險、公司經營風險以及公司研發風險。

而台廠旺宏、華邦電的記憶體產品與兆易創新高度重疊，南亞科也有部分產品正面競爭，因此此次兆易創新公告，被認為可能牽動台廠後續的發展。

大立光敲定 7/9 召開法說將釋營運展望 市場關注光通訊元件進展

蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 周三 (1 日) 敲定於本月 9 日召開線上法人說明會，整整較台積電 (2330-TW) 早了一周，並將由執行長林恩平釋出營運展望，大立光強調目前固守手機光學元件及新產品的開發案，市場仍高度關注在 AI 高速傳輸所需求的矽光子 CPO 元件開發案進展。

長榮航孫嘉明：空運高運價已成常態 這一波會更持久且價格會更高

AI 出貨帶動航空貨運市況超熱，長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，看到 AI 伺服器需求強勁到今年底，即便明年也不會差，目前空運市價為每公斤 10 美元以上，已是疫情期間的歷史高峰水準，但這一波高運價「會更持久，價格沒有最好只有更好」。

川湖全年營收維持雙位數成長目標 美國廠最快 9 月加入量產