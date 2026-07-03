鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-03 16:25

根據台灣智慧型手機實體通路暨傑昇通信門市銷售數據，本月全台手機銷售總量大幅回升至 42.9 萬台，較上月的 40.2 萬台顯著增長 7%，銷售總額亦同步上揚 7%，呈現價量齊揚態勢，而在品牌銷量市占率排名依序為蘋果（38.9%）、三星（25.7%）、OPPO（11.9%）、vivo（7.1%），以及持續展現黑馬之姿的 Google（4.2%）。

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市占冠軍的蘋果 5 月銷量較前月回彈 5%，銷售額錄得 8% 的成長，熱銷前三名機型依序為 iPhone 17（256GB）、iPhone 17 Pro（256GB）與 iPhone 17 Pro Max（256GB），冠軍機型 iPhone 17（256GB）銷量回升 9%，頂規旗艦 iPhone 17 Pro Max（256GB）大幅提升 20%，而居次的 iPhone 17 Pro（256GB）月減 3%。

傑昇通信表示，iPhone 17 系列在 5 月呈現價量均衡的穩健成長，主要適逢報稅季，在各大通路提早開跑的年中慶促銷、系統業者的酬賓補貼、銀行祭出刷卡分期零利率的助攻下催化而成，成功化解現金流壓力，推升漲價前售價相對低點的購買率。

相較蘋果靠高階機型鎖定利潤，非蘋陣營龍頭三星在 5 月的品牌市佔率以 25.7% 居次，銷量月增 8%，但銷售額卻稍減 3%，成為前五大品牌中唯一銷售額負成長的業者。量增價跌的現象，從三星本月前三名單機的結構變化能找到答案，傑昇通信指出，品牌新科冠軍為全新回歸的中階主力 Galaxy A57（12GB/256GB），單機銷量較前月瘋狂暴增 2.6 倍，同時 Galaxy A17 兩容量版本分列第二、三名，銷量也平均提升 25%；由於昔日獲利支柱 Ultra 系列旗艦機跌出品牌前三，導致整體客單價遭到大幅稀釋，形成銷量開紅盤、銷售額卻微幅衰退的考驗。

OPPO 本月在銷售市佔維持 11.9%，較前月小幅成長 7%，但銷售額卻爆發式增長，高達 59% 的增幅居全台之冠。傑昇通信認為，當低價量販主力 A6s（6GB/128GB）單機銷量出現 35% 的衰退，而品牌熱銷第二的 Reno15（12GB/256GB）銷量成長 15%、高價位的 Reno15 Pro Max（12GB/512GB）買氣也因新機 Reno16 系列即將發布而催化，在得知新機售價還會再漲的風聲後，消費者便願意發動將預算從小資 A 系列向上跨越至 Reno 系列的舊機抄底潮。

排行第四、市占 7.1% 的 vivo 在 5 月有戲劇性的走勢。從熱銷前三名單機來看，品牌銷量冠軍 Y21（6GB/128GB）因系統業者資費補貼促使銷量暴增 53%，首次進榜的旗艦機 X300 Pro（16GB/512GB）銷量也取得 20% 成長，中階主力 V70 FE（8GB/256GB）更出現 36% 的月增長。

傑昇通信分析，在買氣噴發的大盤下，品牌成功建構入門夯、中階強、旗艦進的全面防守，但 vivo 當月的品牌銷售總量與銷售總額卻成長不到一成，顯得相對內斂。

最後，Google 在 5 月表現亮眼，市佔率進一步攀升至 4.2%，銷售量月增 9%，蟬聯五大品牌增速之首，連帶銷售額也同步斬獲超過三成的增長。Google 前三名依然由 Pixel 10a（8GB/128GB）、Pixel 10a（8GB/256GB）及 Pixel 10（12GB/128GB）牢牢把持，且以大容量的 10a（8GB/256GB）買氣暴增 30% 最受青睞。