鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-30 16:34

根據全台實體通路暨傑昇通信門市銷售資料彙整顯示，五月份全台智慧型手機市場歷經短暫盤整後，手機總銷量達到 42.9 萬台，月成長 7%，銷售總額亦同步回溫 7%，宣告第二季手機市場買氣回溫；在本月熱銷榜前 20 名的單機席次中，三星維持九席的壓倒性優勢稱霸榜單，全台最熱銷單機由蘋果 iPhone 17（256GB）連續五個月霸榜奪冠。

台灣5月手機銷量42.9萬台月增7% iPhone 17連續5月霸榜奪冠。(圖：傑昇通信提供)

全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信深入解構五月份手機市場買氣回溫，並非依賴低價促銷或單一旗艦拉抬，而是全價位帶的復甦，包含母親節孝親專案與提早開跑的年中慶，還有電信業者的年中酬賓補貼。

‌



進一步觀察位於熱銷頂點的 iPhone 17（256GB）、iPhone 17 Pro（256GB）與 iPhone 17 Pro Max（256GB）持續穩坐全台前三名外，傑昇通信表示，由於上游代工成本與記憶體報價持續高企，市場預期下半年即將問世的 iPhone 18 系列，將出現近年來幅度最劇烈的調漲，這使果粉提前鎖定現有代際中的現貨，驅動榜上 iPhone 17 系列單機銷量平均月增 15%。

值得注意的是，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 的 512GB 版本名次雙雙前進兩席，來到第七與第八名。傑昇通信剖析，因旗艦大容量現貨回補有限，Pro 系列銷量僅微增 8%；反觀第十名的標準版 iPhone 17（512GB）因門市售價再下調 9%，觸發價格甜蜜點，銷量竟有高達 39% 的逆天成長，主因在於輕度用戶對 Pro 規格無剛需，大容量才是真實痛點，且未來在地化 AI 運算需吞噬更龐大的儲存空間，主流的 256GB 容量在爾後的生存週期將被壓縮，進而提早催出換機潮。

三星本月繼續以九席制霸實體通路。除勇奪安卓第一的 Galaxy A57（12GB/256GB）外，同系列另一規格 8GB/256GB 也繳出銷量暴增 2.3 倍的佳績，強勢空降第十七名；面對新機因原物料高漲而調升定價，市場原預期買氣會回流至具價格優勢的前代 A56（12GB/256GB），不料 A56 名次卻從第七名暴跌至第十八名，銷量銳減 49%，顯見庫存已步入歸零見底的極限水位。

傑昇通信指出，當預算型消費者被迫接受新機定價，剛性換機動能遂灌注至 A57 雙規格上，進而奠定新一代中階霸主的實質地位。

不僅如此，本月熱銷安卓旗艦機也面臨規格胃口位移的有趣現象。三星 Galaxy S26 Ultra（12GB/512GB）雖蟬聯全台最熱銷的非蘋頂級旗艦，但受到早鳥預購禮退場與新機紅利結束的限制，單機銷量較上月下滑 38%，名次修正至第十五名意外的亮點在於，上月甫進榜的主流容量 Galaxy S26 Ultra（12GB/256GB）本月銷量狂飆 44%，名次竄升至第十六名，與大容量版本僅剩一線之隔。

傑昇通信認為，當 512GB 買盤飽和後，價格更具彈性的 256GB 迅速無縫接軌，買氣一消一長之間，成功將非蘋陣營的旗艦動能牢牢鎖在自家生態系內。