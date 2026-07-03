鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 18:59

台股今 (3) 日先跌後漲，由於外資持續匯出股利，新台幣兌美元一度面臨 32 元整數關卡保衛戰，但出口商午後積極拋匯，帶動匯價貶勢收斂，終場收在 31.93 元、小貶 2 分，續創近 3 個月收盤新低，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 24.905 億美元，新台幣連 3 黑，與主要亞幣走勢脫鉤。

〈台幣〉外資狂匯出！上演32元關卡保衛戰 周線連2貶。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.92 元，盤中最低下探 31.995 元，直逼 32 元大關，終場收在 31.93 元，貶值 2 分，為連續第 3 個交易日走貶。新台幣本周累計貶值 7 分或 0.22%，周線連 2 貶。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數下跌 0.30%，韓元領銜強升 1.41%，日元升值 0.39%，新加坡幣升值 0.32%，人民幣亦小升 0.08%，新台幣持續獨憔悴，小貶 0.06%。

台股今天開低，電子族群摜壓，大盤一度跌至 45880.69 點，但隨著傳產股走強，指數由黑翻紅，終場收在 46780.62 點，上漲 36.46 點，外資賣超 777.83 億元。台股本周累計上漲 2208.86 點。