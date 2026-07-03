鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至428元，幅度約6.45%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由457.5元下修至428元，調降幅度6.45%。其中最高估值800元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。

南亞科(2408-TW)今(3日)收盤價為411.5元。近5日股價下跌14.68%，相關半導體業近5日上漲2.26%，集中市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46780.62+0.08%
南亞科409.5+0.61%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty