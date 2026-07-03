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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.85元上修至4.05元，其中最高估值4.75元，最低估值1.96元，預估目標價為42元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|4.75(4.61)
|5.42
|5.8
|最低值
|1.96(1.96)
|3.05
|5.8
|平均值
|3.91(3.64)
|4.28
|5.8
|中位數
|4.05(3.85)
|4.24
|5.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|252,500,000
|257,893,060
|268,611,520
|最低值
|229,016,000
|224,496,000
|268,611,520
|平均值
|245,307,160
|238,542,950
|268,611,520
|中位數
|246,891,000
|234,380,000
|268,611,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,146,437
|29,007,422
|21,594,425
|7,091,299
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|220,333,377
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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