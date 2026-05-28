鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-28 12:29

去年台灣內需消費產業狀況不佳之下，統一 (1216-TW) 全年合併營收小幅成長 2.3%，稅後純益 196.28 億元，較 2024 年同期下滑 5.1%，每股純益 3.45 元。統一董事長羅智先今 (28) 日指出，去年獲利下滑主要因電商及家樂福等一次攤銷等因素，而在今年第一季業績表現佳，也期待全年有好業績表現。

羅智先指出，2025 年比較不好的元素同時發生，除了咖啡成本高漲、電商整頓以外，包括家樂福更名的開銷要也一次認列。

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統一 2025 年營收 6728.64 億元，毛利率 33.08%，爲 5 年新高水準，年增 0.37 個點，稅後純益 196.28 億元，較 2024 年同期下滑 5.1%，每股純益 3.45 元。統一今天股東會並通過配發每股 3 元股息，維持 3 年來同樣水準。

統一企業 2026 年第一季稅後純益 65.45 億元，改寫歷年同期獲利新高紀錄，季增 1.21 倍，年增 26.9%，每股純益達 1.15 元。主要爲主要係統一本業、統一中控及統一超商 (2912-TW) 等獲利穩健及統一證券 (2855-TW) 等權益法投資收益增加因素。羅智先今天在股東會後也對統一證券及統一投信等金融的表現表示讚賞。

統一企業 2026 年首季營收 1750.17 億元，年增 3.4%，毛利率爲 33.78%，季增 2.05 個百分點，年增 0.62 個百分點，2026 年第一季稅後純益 65.45 億元，改寫歷年同期獲利新高紀錄，季增 1.21 倍，年增 26.9%，每股純益達 1.15 元。