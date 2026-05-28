鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-28 12:43

以對南韓熊津食品的併購案爲例，羅智先指出，統一 2019 年併購南韓熊津食品，成為「亞洲流通生活大平台」戰略的重要一環，熊津年營收已由 3000 億韓元成長至 4000 億韓元，由當地的小型企業躍升爲中型企業，

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羅智先指出，在收購韓國熊津食品時，熊津食品財務情況很好，現金流很強，也是在南韓的基地，可以接觸各種不同廠商。過程中也還是有陸續的收收獲，意外的是收穫不是來自食品飲料，而是化妝品與日用品，成為未來成長空間，「有基地對當地廠商來說就不一樣。」

對於統一是否有機會併購日本企業，羅智先表示，「對日本想了 10 年，有機會但不容易。」羅智先說，以日本的文化而，除非逼不得已的情況下才會賣給外商，這期間有 3、4 次併購日本飼料業機會，都差在臨門一腳，但不是條件不好，畢竟日本企業在文化、語言都有主場優勢，因此對日本市場還在期待中。