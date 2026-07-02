營收速報 - 亞德客-KY(1590)6月營收39.13億元年增率高達44.88％
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今年1-6月累計營收為221.78億元，累計年增率30.08%。
最新價為1390元，近5日股價下跌-0.72%，相關電機機械下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+379 張
- 外資買賣超：+272 張
- 投信買賣超：+100 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|39.13億
|45%
|0%
|26/5
|39.09億
|40%
|-10%
|26/4
|43.42億
|25%
|5%
|26/3
|41.40億
|18%
|91%
|26/2
|21.71億
|-8%
|-41%
|26/1
|37.02億
|67%
|12%
亞德客-KY(1590-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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