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營收速報 - 亞德客-KY(1590)6月營收39.13億元年增率高達44.88％

鉅亨網新聞中心

亞德客-KY(1590-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣39.13億元，年增率44.88%，月增率0.08%。

今年1-6月累計營收為221.78億元，累計年增率30.08%。

最新價為1390元，近5日股價下跌-0.72%，相關電機機械下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+379 張
  • 外資買賣超：+272 張
  • 投信買賣超：+100 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 39.13億 45% 0%
26/5 39.09億 40% -10%
26/4 43.42億 25% 5%
26/3 41.40億 18% 91%
26/2 21.71億 -8% -41%
26/1 37.02億 67% 12%

亞德客-KY(1590-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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